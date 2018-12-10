Российские Ту-160 совершили посадку в Венесуэле

СЕГОДНЯ 21:05 2018-12-10T21:05:00+03:00

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Два стратегических ракетоносца Ту-160, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и самолет Ил-62 совершили посадку в международном аэропорту Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Российский экипаж торжественно встретили в аэропорту министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и представители посольства. Полет выполнялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.