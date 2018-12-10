2018-12-10T23:29:45+03:00
Политика

Российские Ту-160 совершили посадку в Венесуэле

Министерство обороны России сообщает о торжественной встрече российских экипажей стратегических ракетоносцев
Алена Басавина
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Российские военные самолеты прибыли в ВенесуэлуРоссийские военные самолеты прибыли в ВенесуэлуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Два стратегических ракетоносца Ту-16, а также военно-транспортный самолет Ан-124 и самолет Ил-62 совершили посадку в международном аэропорту Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Российский экипаж торжественно встретили в аэропорту министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и представители посольства Российской Федерации.

Известно, что воздушные суда следовали над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. Летчики преодолели больше 10 тысяч километров.

На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Полет выполнялся при строгом соблюдении Международных правил использования воздушного пространства.

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