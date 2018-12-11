Викимедиа РУ выложила новую книгу “Открытое наследие”

СЕГОДНЯ 03:32 2018-12-11T03:33:02+03:00

Это методическое пособие о сотрудничестве вики-проектов с музеями и библиотеками

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Ресурс “Викимедиа РУ” разместила на своих страницах новую книгу “Открытое наследие”. Это методическое пособие, адресовано сотрудникам библиотек, музеев, архивов и галерей и рассказывает о сотрудничестве вики-проектов с культурно-просветительскими учреждениями.

По словам научного редактора книги и члена партнерства “Викимедиа” Николая Литвинова, одним из ярких примеров книги стала программа Викимедиа Армения "Один армянин - одна статья". Ее автором является глава регионального отделения Викимедиа в республике Сусанна Мкртчян.

Пособие содержит базовые сведения о всемирной энциклопедии Википедия и других проектах “Викимедиа”, а также обобщённый российский и мировой опыт взаимодействия движения Викимедиа с учреждениями культуры.

Также сотрудники музеев и библиотек могут найти тут рекомендации по популяризации и распространению культурного наследия с привлечением волонтёров. "Открытое наследие” отвечает на часто возникающие организационные, юридические и технические вопросы.

Книга вышла под общей редакцией исполнительного директора "Викимедиа РУ", Станислава Козловского на средства, полученные из Фонда президентских грантов. Она находится в свободном доступе.