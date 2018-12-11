Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей
Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что россиян могут обязать установить «умные счетчики» на газ.
По некоторым данным, вице-премьер Дмитрий Козак после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии, которое состоялось еще на прошлой неделе, а именно 4 декабря, поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проработать вопрос о внедрении аналогичного оборудования и для тех, кто пользуется центральным газоснабжением. Предложения по этому поводу должны быть направлены в правительство до 1 марта 2019 года, пишет газета «Коммерсант».
Также издание отмечает, что стоимость установки одного «умного счетчика» составит порядка пяти тысяч рублей, таким образом, подключение современного оборудования обойдется населению в общей сложности в 130 миллиардов рублей.
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