2018-12-11T10:12:29+03:00
Москва

Сбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Интервалы движения поездов были увеличены на «зеленой» и «фиолетовой» ветках [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: twitter.com/deng_meiФото: twitter.com/deng_mei
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Во вторник, 11 декабря, сбой произошел сразу на двух линиях московского метро - на Замоскворецкой («зеленой») и Таганско-Краснопресненской («фиолетовой»).

Как стало известно, в утренние часы пик поезда следовали с увеличенными интервалами на южном участке «зеленой» ветки по направлению в центр и от станции «Котельники» также в центр. По предварительным данным, причиной обоих сбоев стала неисправность дверей поездов на станциях «Павелецкая» и «Рязанский проспект».

Сбой сразу на двух линиях в московском метро.

Однако вскоре появилась информация о том, что на «зеленой» линии один из составов вообще застрял в тоннеле, из-за чего движение от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» полностью остановилось. «На Замоскворецкой линии от "Орехово" до "Автозаводской" временно нет движения поездов. Делаем все, чтобы поехать как можно скорее», - отмечалось в Twitter столичной подземки. Однако спустя восемь минут появилось сообщение, что движение «восстановлено и вводится в график».

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