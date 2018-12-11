Госдума приняла закон о ежегодном повышении МРОТ

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-11T11:47:18+03:00

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Во вторник, 11 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно этому документу, с 1 января 2019 года МРОТ вырастет на 117 рублей и составит 11 280 рублей.

Вообще, принятый нижней палатой российского парламента закон предполагает, что МРОТ ежегодно должен устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. А прожиточный минимум за второй квартал 2018 года составляет именно 11 280 рублей, передает ТАСС.

«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рубля)», - уточняется в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, минимальная зарплата с 1 мая 2018 года выросла на 18%. Тогда на повышение окладов бюджетникам власти потратили больше 30 миллиардов рублей.