Британский парламент проведет срочные дебаты из-за переноса голосования по Brexit

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-11T11:50:28+03:00

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В парламенте Великобритании во вторник состоятся экстренные дебаты из-за решения премьер-министра страны Терезы Мэй отложить на неопределенный срок голосование по соглашению об условиях Brexi. Об этом сообщил спикер палаты общин парламента Джон Беркоу.

Известно, что прошение о проведении дискуссии подал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, при этом он считает, что власти игнорируют решение парламента.

Беркоу уверен, что для дебатов потребуется не менее трех часов. Собрание состоится вечером 11 декабря.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Британский парламент 11 декабря не будет голосовать за условия выхода страны из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, причиной отмены стала неурегулированность проблемы границы на острове Ирландия. О сроках проведения другого голосования она не сообщила.