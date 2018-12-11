Археологи нашли настольную игру возрастом 4 тысячи лет

11 Дек. 12:47 2018-12-11T12:47:23+03:00

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Ученые обнаружили вырезанную на скале доску для настольной игры. По данным археологов находке не менее четырех тысяч лет. Открытие сделано в Азербайджане на территории Гобустанского заповедника.

Отмечается, что доска для игры была вырезана прямо на камне в скальном убежище. Предположительно в одну из самых старых игр в мире играли скотоводы-кочевники, жившие много тысяч лет назад.

Исследователи назвали находку «58 отверстий» по числу вырезанных лунок. Кроме того, игра может называться «Гончие и шакалы», поскольку она похожа на одноименное развлечение, популярное на древнем Ближнем Востоке, пишет сайт телеканала «Звезда».

Археолог Говард Картер выявил сходство находки с игрой, которая ранее была обнаружена в гробнице древнеегипетского фараона. Однако азербайджанская версия игры оказалась на несколько сотен лет старше.

Предположительно, целью игры было достижение финальной лунки раньше других. Скорее всего, для продвижения игроки использовали игральные кости или выполняли определенные действия, предписанные правилами.