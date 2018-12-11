2018-12-11T13:55:30+03:00
В мире

Пользователи Facebook поддержали призыв «желтых жилетов» к новым акциям во Франции

Мероприятие пройдет 15 декабря в Париже [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Пользователи Facebook поддержали призыв «желтых жилетов» к новым акциям во ФранцииПользователи Facebook поддержали призыв «желтых жилетов» к новым акциям во ФранцииФото: REUTERS
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Более шести тысяч пользователей социальной сети Facebook поддержали призыв «желтых жилетов» принять участие в новой масштабной акции протеста во Франции, которая запланирована на 15 декабря.

Мероприятие пройдет под названием «Действие пятое: шах и мат!» (Acte V Échec et Mat. Сообщение об этом размещено в группе «Официальные «желтые жилеты» (Gilet Jaune Officiel), на Facebook.

Известно, что акционеры намерены провести новую акцию на улицах Парижа. Причем, как они указали в сообщении, о времени начала мероприятия будет сказано позже.

Отметим, что на кнопку «буду участвовать» под объявлением нажали 6510 человек. Еще почти 35 тысяч человек поставили отметку «интересует».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что «Желтые жилеты» опубликовали манифест с требованиями о том, чтобы Франция покинула состав ЕС и НАТО.

Кроме того, накануне президент Франции Эммануэль Макрон ввёл в стране чрезвычайное положение из-за того, в ряде французских городах уже полтора месяца продолжаются массовые митинги движения «Жёлтых жилетов».

«Желтые жилеты» захватили центр Парижа.

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