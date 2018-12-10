Выйти из ЕС и НАТО: «Желтые жилеты» опубликовали манифест с требованиями

Демонстранты в желтых жилетах продолжают бастовать против повышения цен на бензин во Франции. С начала декабря протесты переросли в настоящие боевые действия. А сегодня активисты опубликовали манифест из 25 пунктов. Это требования к правительству, затрагивающие не только экономику страны, но и политику, и экологию. «Комсомолка» приводит перечень условий, на которых «желтые жилеты» прекратят массовые забастовки.

ФРАНЦУЗЫ ТРЕБУЮТ:

1.Созвать всенародное собрание для реформы налогообложения.

2.запретить налоги, превышающие 25% от состояния гражданина.

3.Повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум на 40% .

4.Создать новые рабочие места в различных сферах.

5.Создать доступное жилье (не менее 5 миллионов зданий), чтобы не осталось бездомных.

6.Устранить банковские монополии и аннулировать внутренний долг.

7.Переписать конституцию Франции, в которой вся власть принадлежала бы народу.

8.Запретить лоббирование. А также не допускать того, чтобы один человек занимал несколько выборных должностей.

9.Выход из Евросоюза. Немедленно вернуть Франции политический и экономический суверенитет. Вернуть собственную валюту.

10.Вернуть 80 млрд евро, которые 40 крупнейших компаний задолжали государству.

11.Остановить приватизацию и вернуть приватизированное имущество в госсобственность (например аэропорты, железные дороги, парковки и так далее).

12.Убрать камеры с дорог. Они не борются с ДТП, а по факту являются дополнительным налогом.

13.Убрать идеологическую составляющую из образования. Кардинально пересмотреть систему обучения.

14.Упростить судебную систему, сделав правосудие бесплатным.

15.Устранить монополию на информацию - разобраться с коррупцией в СМИ.

16.Гарантировать гражданские свободы. Государство не должно вмешиваться в семейные дела, в образование и здравоохранение.

17.Законодательно продлить срок годности техники минимум до 10 лет. Принудить производителей этой техники иметь в наличии запчасти.

18.Запретить пластиковую тару, засоряющую окружающую среду.

19.Фармацевтические компании не должны влиять на систему здравоохранения.

20. Реформировать здравоохранение.

21.Запретить ГМО.

22.Отказ от импорта.

23.Выйти из НАТО. Перестать участвовать в войнах.

24.Прекратить грабить Африку.

25.Остановить миграционный кризис во Франции. У страны нет денег на содержание приезжих.

Конечно, французские власти обязательно пойдут на уступки. Это единственная возможность отсрочить политическую гибель МакронаФото: REUTERS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

«МАКРОН ДОЛЖЕН УЙТИ»

- Конечно, французские власти обязательно пойдут на уступки. Это единственная возможность отсрочить политическую гибель Макрона. При этом гайки будут закручиваться. Контроль в стране усилят, - уверена журналист, специалист по Франции Дарья Платонова. - Главное же требование народа невыполнимо нынешней властью. А именно: «Макрона в отставку».

Вопрос только в том, сколько президент ещё сможет обманывать народ. Потому что всем уже понятно, что его предвыборные обещания не выполняются. Мнение людей не учитывается. И именно этим недовольны «Желтые жилеты».

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