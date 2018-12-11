2018-12-11T14:40:25+03:00
Общество

В Подмосковье один человек пострадал от пожара на мебельной фабрике

Площадь возгорания составила около 800 кв. метров
Алена Басавина
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Пожар в Щелково едва не погубил одного человека Фото: кадр из видеоПожар в Щелково едва не погубил одного человека Фото: кадр из видео
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В подмосковном городе Щелково один человек пострадал в результате пожара на мебельной фабрике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Известно, что информация о возгорании поступила в 12:20. Очевидцы сообщили, что в городе Щелково на улице Фабричной горит дом №1.

Оказалось, что возгорание произошло на складе. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 800 кв.м. Позже площадь пожара расширилась до 1000 кв.м.

"В 12.30 объявлен повышенный ранг пожара №2", - указали в МЧС.

Локализовать пожар сотрудникам МЧС удалось в 13.38. К тушению были привлечены 22 единицы техники, 71 человек.

"По предварительной информации, пострадал один человек. В настоящее время на место происшествия направлены две лаборатории для замеров воздуха", - приводит ТАСС данные источника в экстренных службах.

Пожар на мебельной фабрике в Подмосковье.

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