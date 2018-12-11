Мигранты забросали камнями полицейских в Германии
В Германии мигранты напали с камнями на сотрудников полиции. Событие произошло в ночь с 10 на 11 декабря в городе Бамберг, Бавария.
Как сообщает издание Bild, выходцы из Эритреи забаррикадировались в доме. Оттуда они начали кидать камнями стражей порядке. После в здании вспыхнул пожар. Из горящего здания выбежали девять человек.
В результате полицейским удалось их задержать. В ходе инцидент 11 пострадали, девять получили отравление дымом.
Напомним, что Германия на данный момент переживает самый тяжелый миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Он связан с вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Африки.