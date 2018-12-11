2018-12-11T20:29:25+03:00
Политика

В СПЧ заявили о росте числа нарушений прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом

Член Совета по правам человека Александр Брод предложил проработать механизмы защиты граждан, живущих за пределами России
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на совещании в Кремле 11 декабря рассказал об усилении давления на россиян и соотечественников, проживающих за рубежом. В последние годы наблюдается значительный рост числа нарушений прав людей, временно или постоянно живущих за пределами России. Как подчеркнул Александр Брод, эти нарушения «многоплановые и касаются широкого спектра проблем», в том числе незаконные задержания и аресты, создание препон для дипломатической и журналисткой работы, вмешательство в частную жизнь, клевета и провокации.

В качестве одной из мер защиты директор Московского бюро по правам человека предложил ежегодно публиковать доклады о состоянии прав граждан России и соотечественников за рубежом, сообщает РИА «Новости».

- Предлагаю готовить регулярно ежегодные доклады министерства иностранных дел РФ о положении с правами граждан России и соотечественников за рубежом. Аналогичные доклады тематического характера: свобода слова, нарушения прав в пенитенциарной системе и ювенальной юстиции за рубежом – следует публиковать Общественной палате России, нашему совету, различным институтам омбудсменов, - предложил Брод на заседании совета с участием президента РФ Владимира Путина.

Обязательной мерой защиты Александр Брод считает проработку механизма взаимодействия с иностранными правозащитными организациями в случаях, касающихся ущемления прав наших граждан в других государствах.

В СПЧ также прокомментировали случаи высылки российских дипломатов, которые давно стали не единичными.

- Случаи высылки российских дипломатов превращаются в откровенную кампанейщину, нацеленную на дискредитацию России, укрепление ее негативного имиджа как главного нарушителя международного права и миропорядка, - подчеркнул Брод.

В числе негативных последствий информационной войны член СПЧ также отметил беспрецедентное давление, оказываемое на российских журналистов за рубежом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Верховной рады призвал пришельцев уничтожить Крымский мост
Президент поручил генпрокуратуре проверить дело Пономарева
Поздняков заявил о переоценке негативных спортивных событий 2017 года
Госдума приняла поправки о борьбе с фальшивыми ТО
Президент Олимпийского комитета: россияне изменили отношение к спорту
Самарская область потратит на ремонт и строительство дорог в 2019 году более 15 млрд рублей
ЕСПЧ получил ответ от Минюста РФ по поводу задержания украинских моряков
На военном полигоне Капустин Яр произошел неудачный пуск ракеты
Президент поддержал идею усиления контроля правозащитников над системой исполнения наказаний
Путин прокомментировал расследование дела Бутиной в США
Путин допустил корректировку закона о митингах
Сообщения об отравлении в столичном лицее "Воробьевы горы" не подтвердились
За 11 месяцев чистый отток капитала из России вырос в 3,3 раза
Супруга футболиста Дениса Глушакова из-за угроз подала заявление в полицию
Мэй не смогла вовремя выбраться из машины перед встречей с Меркель
Глава КС сравнил Конституцию с автомобилем марки Mercedes
В дом главного тренера сборной России по фехтованию забрались воры
Сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию
Греф допустил смену названия «Сбербанка»
Россия готова раскрыть переписку с США о вмешательстве в выборы
Time назвал журналиста Джамаля Хашкаджи «Человеком года»
Медведев прибыл в Сабетту, где проведет совещание по развитию Арктики
В отставку подал начальник главка по противодействию экстремизму МВД РФ
Противостояние кота и беговой дорожки попало на видео
Тереза Мэй рассчитывает на проведение голосования по Brexit до 21 января
Россия поставит несколько сотен «Терминаторов» в Африку
В Армении задержали российского военнослужащего