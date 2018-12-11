В СПЧ заявили о росте числа нарушений прав россиян и соотечественников, проживающих за рубежом

11 Дек. 20:29 2018-12-11T20:29:25+03:00

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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на совещании в Кремле 11 декабря рассказал об усилении давления на россиян и соотечественников, проживающих за рубежом. В последние годы наблюдается значительный рост числа нарушений прав людей, временно или постоянно живущих за пределами России. Как подчеркнул Александр Брод, эти нарушения «многоплановые и касаются широкого спектра проблем», в том числе незаконные задержания и аресты, создание препон для дипломатической и журналисткой работы, вмешательство в частную жизнь, клевета и провокации.

В качестве одной из мер защиты директор Московского бюро по правам человека предложил ежегодно публиковать доклады о состоянии прав граждан России и соотечественников за рубежом, сообщает РИА «Новости».

- Предлагаю готовить регулярно ежегодные доклады министерства иностранных дел РФ о положении с правами граждан России и соотечественников за рубежом. Аналогичные доклады тематического характера: свобода слова, нарушения прав в пенитенциарной системе и ювенальной юстиции за рубежом – следует публиковать Общественной палате России, нашему совету, различным институтам омбудсменов, - предложил Брод на заседании совета с участием президента РФ Владимира Путина.

Обязательной мерой защиты Александр Брод считает проработку механизма взаимодействия с иностранными правозащитными организациями в случаях, касающихся ущемления прав наших граждан в других государствах.

В СПЧ также прокомментировали случаи высылки российских дипломатов, которые давно стали не единичными.

- Случаи высылки российских дипломатов превращаются в откровенную кампанейщину, нацеленную на дискредитацию России, укрепление ее негативного имиджа как главного нарушителя международного права и миропорядка, - подчеркнул Брод.

В числе негативных последствий информационной войны член СПЧ также отметил беспрецедентное давление, оказываемое на российских журналистов за рубежом.