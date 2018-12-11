Депутат Верховной рады призвал пришельцев уничтожить Крымский мост
Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов выразил надежду, что Крымский мост уничтожат инопланетяне.
По словам политика, сооружение является «вратами ада» и «вражеской инфраструктурой».
«Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, господь бог... я не буду обговаривать в эфире, кто это сделает», - произнес парламентарий.
Отметим, что данный депутат уже не раз призывал к уничтожению Крымского моста. Он часто делает громкие антироссийские заявления.
Напомним, что Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуостров. Считается самым длинным в России. Сегмент для автомобилей был открыт в мае 2018 года. Сдача железнодорожной части запланирована на 2019 год.