2018-12-11T20:40:57+03:00
Политика

Депутат Верховной рады призвал пришельцев уничтожить Крымский мост

Парламентарий назвал транспортный переход через Керченский пролив «вратами ада»
Алена Басавина
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На Украине призвали уничтожить Крымский мостНа Украине призвали уничтожить Крымский мостФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов выразил надежду, что Крымский мост уничтожат инопланетяне.

По словам политика, сооружение является «вратами ада» и «вражеской инфраструктурой».

«Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, господь бог... я не буду обговаривать в эфире, кто это сделает», - произнес парламентарий.

Отметим, что данный депутат уже не раз призывал к уничтожению Крымского моста. Он часто делает громкие антироссийские заявления.

Напомним, что Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуостров. Считается самым длинным в России. Сегмент для автомобилей был открыт в мае 2018 года. Сдача железнодорожной части запланирована на 2019 год.

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