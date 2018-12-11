2018-12-11T20:58:38+03:00
Спорт

Поздняков прокомментировал идею включения киберспорта в программу Олимпийских игр

Президент Олимпийского комитета России рассказал Радио «Комсомольская правда» о будущем компьютерных игр в спорте
Павел САДКОВСергей ДАДЫГИНАлена Басавина
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В будущем в программу Олимпийских игр могут включить киберспортВ будущем в программу Олимпийских игр могут включить киберспортФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киберспорт может быть включен в программу Олимпийских игр при определенных условиях. Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, серьезно рассматривать стрельбу по монстрам в интернете не стоит. Однако у симуляторов спортивной деятельности может быть серьезное будущее.

«То действо, которое приводит к убийствам монстров или кого-то еще, не является спортом априори. Думаю, в этой ситуации все будут единодушны. Все, что связано с насилием, неприменимо к идеалам олимпизма и к олимпийским ценностям», - считает Проздняков.

Он указал, что одной из новых дисциплин может стать киберспорт, совмещенный с физическими нагрузками при игре.

«Возможно, это будут симуляторы, имитаторы спортивной деятельности. Киберспортсмен должен двигаться. При соблюдении этих условий у киберспорта есть будущее», - указал президент ОКР.

Также Поздняков указал, что главным условием международного олимпийского движения при включении новых дисциплин является близость запросам и потребностям молодежи.

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