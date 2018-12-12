Командир одного из задержанных кораблей ВМС Украины отказался давать показания

СЕГОДНЯ 00:21 2018-12-12T01:01:51+03:00

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Командир одного из задержанных в Керченском проливе украинских военных кораблей Денис Гриценко отказывается признавать свою вину и давать показания. Об этом сообщил адвокат арестованного украинского военнослужащего Николай Полозов.

"Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину. Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента", - рассказал он в интервью ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что утром 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершили провокацию и нарушили порядок прохождения государственной границы России. В результате суда были задержаны. Пограничные службы арестовали 24 моряка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ФСБ отметили, что эта провокация была далеко не первой. Еще с августа началось нагнетание напряженности, когда украинские пограничные суда и бронекатера сопровождали различные суда и «в радиоэфире заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых, по ним будет открыт огонь на поражение».