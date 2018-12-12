СМИ сообщили о четырех погибших во время Стрельбы в Срасбурге

СЕГОДНЯ 01:59 2018-12-12T02:07:19+03:00

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Число жертв стрелка, открывшего огонь по прохожим возле рождественской ярмарки в Страсбурге выросло до четырех человек. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные чиновников префектуры Бас-Рин.

Ранее власти подтвердили информацию о двух погибших и одиннадцати раненных во время стрельбы.

Как сообщает РИА Новости, российское консульство в Страсбурге не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать при стрельбе рядом с рождественским рынком. Дипломаты заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что полиция смогла установить личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 29-летний уроженец Страсбурга, которого ранее подозревали в терроризме. Его должны были задержать во вторник утром за убийство, «но его не оказалось дома». Мужчину все еще разыскивают. Известно, что во время перестрелки, преступник был ранен. В его квартире прошли обыски. Полиция нашла боевые гранаты.

Напомним, 11 декабря в 20:15 по местному времени в Страсбурге неподалеку от рождественской ярмарки произошла стрельба. В это время года сюда приезжают миллионы туристов. Расследованием ЧП занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.