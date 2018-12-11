Один человек погиб и трое ранены во время стрельбы в Страсбурге
Во французском городе Страсбурге произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и трое были ранены. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу.
Стреляли рядом с рождественской ярмаркой, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, что после стрельбы началась паника. Люди с криками разбегались с места происшествия.
Стрельба в Страсбурге.
По последним сообщениям, выстрелы прозвучали примерно в 20:00 по местному времени на улице Гранд-Аркад. Полиция оцепила все улицы в центре города вокруг площади Гутенберг в радиусе 200 метров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция страны с начала 2018 года предотвратила шесть терактов. Тем не менее, он также отметил, что террористическая угроза в стране продолжает оставаться на повышенном уровне, не смотря на изменении ее формы.