Один человек погиб и трое ранены во время стрельбы в Страсбурге

11 Дек. 22:57 2018-12-11T23:21:39+03:00

Перестрелка произошла в центре города у одного из торговых центров [видео]

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Во французском городе Страсбурге произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и трое были ранены. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарную службу.

Стреляли рядом с рождественской ярмаркой, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, что после стрельбы началась паника. Люди с криками разбегались с места происшествия.

Стрельба в Страсбурге.

По последним сообщениям, выстрелы прозвучали примерно в 20:00 по местному времени на улице Гранд-Аркад. Полиция оцепила все улицы в центре города вокруг площади Гутенберг в радиусе 200 метров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что полиция страны с начала 2018 года предотвратила шесть терактов. Тем не менее, он также отметил, что террористическая угроза в стране продолжает оставаться на повышенном уровне, не смотря на изменении ее формы.