Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

СЕГОДНЯ 00:28 2018-12-12T00:51:52+03:00

Нападавший вступил в перестрелку с военными и был ранен [видео]

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Полиция смогла установить личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге, возле центральной рождественской ярмарки. Мужчину все еще разыскивают.

"По нашей информации, стрелявший, поиски которого продолжаются, установлен", - сообщает телеканал BFMTV.

Журналисты утверждают, что 29-летний преступник значился в списке подозреваемых в терроризме. Он является уроженцем Страсбурга.

По данным агентства AFP, преступник вступил в перестрелку с военными, прибывшими на место ЧП и был ранен. По последним данным, от его руки два человека погибли, 11 получили ранения.

МВД Франции распространило обращение, в котором попросило жителей Страсбурга не покидать свои дома

"Серьёзный инцидент, связанный с общественной безопасностью, происходит в Страсбурге. Просим жителей домов оставаться у себя. Дальнейшая информация последует. Соблюдайте указания представителей властей", — говорится в официальном Twitter министерства.

Полиция оцепила весь центр Страсбурга.Поиски преступника, застрелившего двоих и ранившего 11 человек, продолжаются

Из Парижа на север Франции вылетел министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, который лично будет контролировать ход операции в Страсбурге, сообщает Reuters.

Напомним, около 20:00 по местному времени в Страсбурге произошла стрельба, в результате которой один человек погиб. ЧП произошло рядом с рождественской ярмаркой, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Полиция оцепила все улицы в центре города в радиусе 200 метров вокруг площади Гутенберг.