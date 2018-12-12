Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Полиция смогла установить личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге, возле центральной рождественской ярмарки. Мужчину все еще разыскивают.
"По нашей информации, стрелявший, поиски которого продолжаются, установлен", - сообщает телеканал BFMTV.
Журналисты утверждают, что 29-летний преступник значился в списке подозреваемых в терроризме. Он является уроженцем Страсбурга.
По данным агентства AFP, преступник вступил в перестрелку с военными, прибывшими на место ЧП и был ранен. По последним данным, от его руки два человека погибли, 11 получили ранения.
МВД Франции распространило обращение, в котором попросило жителей Страсбурга не покидать свои дома
"Серьёзный инцидент, связанный с общественной безопасностью, происходит в Страсбурге. Просим жителей домов оставаться у себя. Дальнейшая информация последует. Соблюдайте указания представителей властей", — говорится в официальном Twitter министерства.
Полиция оцепила весь центр Страсбурга.Поиски преступника, застрелившего двоих и ранившего 11 человек, продолжаются
Из Парижа на север Франции вылетел министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, который лично будет контролировать ход операции в Страсбурге, сообщает Reuters.
Напомним, около 20:00 по местному времени в Страсбурге произошла стрельба, в результате которой один человек погиб. ЧП произошло рядом с рождественской ярмаркой, которую ежегодно посещают миллионы туристов. Полиция оцепила все улицы в центре города в радиусе 200 метров вокруг площади Гутенберг.