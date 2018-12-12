Стрельбу в Страсбурге власти Франции рассматривают как теракт

СЕГОДНЯ 01:10 2018-12-12T01:19:29+03:00

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Стрельбу, которая произошла 11 декабря во французском городе Страсбурге рядом с рождественской ярмаркой, власти Франции рассматривают как террористический акт. Об этом сообщили в прокуратуре страны.

Как передает телеканал BFM, полиция провела обыск в доме подозреваемого в этом преступлении. Мужчину арестовать не удалось, однако в его квартире обнаружили боевые гранаты.

Кроме того, 29-летний уроженец Страсбурга уже попадал в поле зрения спецслужб страны и был внесен в список подозреваемых в терроризме. Расследованием инцидента займется антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в 20:15 по местному времени в Страсбурге произошла стрельба, в результате которой два человека были убиты и 11 получили ранения. Нападавший был ранен во время перестрелки с военными. Правоохранители перекрыли центр города, в поисках преступника.

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой в центре СТрасбурга, которую в канун праздника посещают около двух миллионов туристов.