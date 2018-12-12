Стрельба в Страсбурге: подозреваемый скрылся на захваченном такси

СЕГОДНЯ 03:32 2018-12-12T03:33:43+03:00

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Расстрелявший людей возле рождественской ярмарки в Страсбурге мужчина смог сбежать от полиции на захваченном такси. При этом таксист не пострадал.

Как передает телеканал BFM, водитель подтвердил полиции, что злоумышленник ранен. Он получил пулю от военнослужащих, участвовавших в операции “Страж”. Известно, что преступник также ранил одного из солдат, когда отстреливался.

Также француские СМИ сообщают о выстрелах, которые были слышны в трех разных точках города. Возможно, это отголоски погони за нападавшим. Появлялись данные о том, что подозреваемый забаррикадировался в доме в одном из районов города, и там была слышна стрельба. Но полиция сообщает, что не знает, где сейчас преступник и ведет его поиски.

Как писал ранее сайт kp.ru, что полиция смогла установить личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 29-летний уроженец Страсбурга, которого ранее подозревали в терроризме. По последним данным, число жертв его стрельбы возле рождественской ярмарки выросло до четырех человек.