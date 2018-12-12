2018-12-12T03:33:43+03:00
Происшествия

Стрельба в Страсбурге: подозреваемый скрылся на захваченном такси

Таксист подтвердил полиции, что преступник ранен
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Страсбурге преступник захватил такси и скрылся от силовиковВ Страсбурге преступник захватил такси и скрылся от силовиковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Расстрелявший людей возле рождественской ярмарки в Страсбурге мужчина смог сбежать от полиции на захваченном такси. При этом таксист не пострадал.

Как передает телеканал BFM, водитель подтвердил полиции, что злоумышленник ранен. Он получил пулю от военнослужащих, участвовавших в операции “Страж”. Известно, что преступник также ранил одного из солдат, когда отстреливался.

Также француские СМИ сообщают о выстрелах, которые были слышны в трех разных точках города. Возможно, это отголоски погони за нападавшим. Появлялись данные о том, что подозреваемый забаррикадировался в доме в одном из районов города, и там была слышна стрельба. Но полиция сообщает, что не знает, где сейчас преступник и ведет его поиски.

Как писал ранее сайт kp.ru, что полиция смогла установить личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 29-летний уроженец Страсбурга, которого ранее подозревали в терроризме. По последним данным, число жертв его стрельбы возле рождественской ярмарки выросло до четырех человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские космонавты вернулись на МКС, завершив осмотр “Союза МС-09”
МВД Франции: Три человека погибли в результате стрельбы в Страбурге
Прилепин: “Империю зла” из России делают СМИ, афиллированные с США
Конгресс США поддержал ведение санкций против “Северного потока-2”
“Жемчужная река” продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы
Российские космонавты добрались до обшивки “Союза МС-09"
Губернатор Дмитрий Азаров: Новый мост через Волгу в Самарской области соединит Европу и Западный Китай
СМИ сообщили о четырех погибших во время Стрельбы в Срасбурге
В Китае задержали бывшего канадского дипломата
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как в Самарской области удалось повысить качество дорог
Стрельбу в Страсбурге власти Франции рассматривают как теракт
Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Командир одного из задержанных кораблей ВМС Украины отказался давать показания