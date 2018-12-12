2018-12-12T04:47:54+03:00
Происшествия

МВД Франции: Три человека погибли в результате стрельбы в Страбурге

Глава ведомства Кристоф Кастанер подтвердил, что стрельба велась во вторник в трех точках города
Юлия ДИВЕЕВА
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Три человека стали жертвами стрелка с Страсбурге 11 декабря. Такое заявление сделал в ночь на среду министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"С 19:50 мужчина в трех точках города посеял террор, он убил трех человек", - сказал глава МВД, который прибыл в город из Парижа, чтобы лично контролировать проведение операции по поимке подозреваемого.

Министр уточнил, что пострадали в результате нападения преступника 12 человек. Сам злоумышленник до сих пор не пойман, передает ТАСС.

"Поиски преступника продолжаются. В операции участвуют 350 сотрудников полиции", - рассказал Кастанер.

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