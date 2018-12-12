Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы провели совместную подготовку

12 Дек. 07:16 2018-12-12T07:16:26+03:00

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Российские и венесуэльские экипажи военных самолетов провели совместные занятия по подготовке пилотов и авиационной техники к выполнению полетов в районе аэропорта Майкетия Венесуэлы. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что личный состав экипажей изучил район проведения полетов, проработал вопросы по взаимодействию с руководством и терминологию радиообмена. Занятия завершились практическими тренировками, после чего были разыграны полетные задания для экипажей, передает ТАСС.

Как уже писал сайт “КП”, 10 декабря два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил России совершили перелет из России в международный аэропорт Майкетия Венесуэлы.

Это событие вызвало негативную реакцию у госсекретаря США Мака Помпео, кторый заявил, что "два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают". МИД РФ в ответ указал главе американской дипломатии, что подобные высказывания со стороны официального лица являются неприемлемыми и совершенно непрофессиональными.