МИД РФ посчитал неуместным высказывание Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу

11 Дек. 23:35 2018-12-12T00:09:20+03:00

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Высказывание Госсекретаря США Майка Помпео об учебном полете российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу является неприемлемым и совершенно непрофессиональным. Такое заявление распространила пресс-служба МИД России.

В ведомстве отметили, что в Соединенных Штатах формат твитов никого ни к чему не обязывает, однако в случае с Помпео речь идет об официальном лице, которое выказывает “пренебрежение нормами дипломатической этики”, что нельзя считать "проходным эпизодом".

“Вашингтону, прежде чем считать деньги в чужом кармане, стоит обратить внимание на то, как расходуются его собственные”, - говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ, .

В министерстве подчеркнули, что генеральный инспектор Министерства обороны США неоднократно “бил тревогу по поводу растранжиривания миллионов долларов американских налогоплательщиков, якобы направленных на помощь Афганистану”. Кроме того, сомнения вызывает результативность распределения средств из военного бюджета США на других направлениях.

Напомним, 10 декабря два российские ракетоносца Ту-160 совершили посадку в Венесуэле. Госсекретарь США Майка Помпео заявил, что "два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и права, пока их граждане страдают".