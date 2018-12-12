Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-12T07:39:53+03:00

На лекарства по госгарантии правительство в 2019 году выделит дополнительно 70 млрд рублей

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Дорогостоящие современные лекарственные препараты для проведения химиотерапии включены правительство РФ в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) . Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.

"Перечень обновлен, расширен, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов", - сказал он.

По словам чиновника, только на лекарственное обеспечение в 2019 году будет дополнительно направлено 70 млрд рублей. При этом правительство будет отслеживать эти деньги отдельно, чтобы удостовериться, что их израсходуют именно на лекарства, передает ТАСС.

Кроме того, в новой, утвержденной в понедельник российским премьером Дмитрием Медведевым, программе госгарантий сокращены сроки ожидания диагностических мероприятий.

"Пациент с онкологией ждать обследований в течение 30 дней не может, это для данного заболевания непозволительно. Поэтому правительство устанавливает предельный срок ожидания этих обследований - до 14 дней"” - пояснил помощник министра.

Флек подчеркнул, что все финансирование лекарств из перечня ЖНВЛП пропорционально увеличено.