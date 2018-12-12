В московском ЗАГСе рассказали, сколько пар поженятся 31 декабря

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-12T09:46:44+03:00

Для желающих сыграть свадьбу в последний день уходящего года будут открыты два дворца бракосочетания на территории Измайловского кремля

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В последний день уходящего 2018 года в Москве узами брака будут соединены 50 пар. Несмотря на то, что 31 декабря выпало на понедельник - выходной день для органов ЗАГСа - расположенные на территории Измайловского Кремля Грибоедовский загс и Дворец бракосочетания №5 будут рады принять гостей.

"С наступлением нового года мы традиционно связываем надежды на новую, лучшую жизнь, будущее счастье. Регистрация брака в канун всеми любимого праздника придает молодым людям дополнительную уверенность в том, что они смогут построить счастливую семью со своей второй половинкой", — приводятся слова начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой на сайте мэра города.

Отмечается, что столичные дворцы бракосочетания специально были украшены в стиле новогодней тематики, чтобы придать празднованию особую атмосферу. Кроме того, была немного изменена речь ведущих свадебной церемонии. В канун Нового года они будут желать молодоженам преподносить друг другу приятные сюрпризы без повода, сохранив при этом ощущение волшебства и сказки.

Между тем, в 2019 году первые свадьбы будут сыграны 5 января. Зарегистрировать свой брак в этот день решили 60 пар. Для них будут открыты Шипиловский отдел ЗАГСа и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках.

Сайт kp.ru писал о том, что настоящий свадебный бум в этом году пришелся на 18 августа. Красивая дата 18.08.2018 выпала на субботу и привлекла более тысячи пар, которые именно в этот день решили соединить себя узами брака.