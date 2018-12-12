Ростуризм предупредил россиян соблюдать безопасность в Страсбурге из-за стрельбы на ярмарке

12 Дек. 10:10 2018-12-12T10:41:15+03:00

В результате стрельбы на страсбургской ярмарке погибли три человека, еще 12 пострадали

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупреждает российских туристов, находящихся в департаменте Нижний Рейн, соблюдать меры безопасности из-за происшествий в Страсбурге, где жертвами стрельбы стали три человека, еще 12 пострадали. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ростуризм рекомендует находящимся в департаменте Нижний Рейн российским туристам проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения центральных районов Страсбурга, а также мест массового скопления людей и следовать указаниям местных властей. Телефон для экстренной связи с Генконсульством России в Страсбурге (+33-3) 8836-73-15», - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне 29-летний Шериф Шекатт, которого ранее подозревали в экстремизме, устроил стрельбу на рождественской ярмарке во французском Страсбурге. В результате его атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. Сам преступник также получил огнестрельное ранение, в конечном итоге он смог скрыться с места происшествия. Полиция до сих пор его ищет.

Впоследствии в Страсбурге объявили траур.