2018-12-12T10:21:21+03:00
Происшествия

Ростуризм предупредил россиян соблюдать безопасность в Страсбурге из-за стрельбы на ярмарке

В результате стрельбы на страсбургской ярмарке погибли три человека, еще 12 пострадали
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Ростуризм предупредил россиян соблюдать безопасность в Страсбурге из-за стрельбы на ярмарке.Ростуризм предупредил россиян соблюдать безопасность в Страсбурге из-за стрельбы на ярмарке.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупреждает российских туристов, находящихся в департаменте Нижний Рейн, соблюдать меры безопасности из-за происшествий в Страсбурге, где жертвами стрельбы стали три человека, еще 12 пострадали. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ростуризм рекомендует находящимся в департаменте Нижний Рейн российским туристам проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения центральных районов Страсбурга, а также мест массового скопления людей и следовать указаниям местных властей. Телефон для экстренной связи с Генконсульством России в Страсбурге (+33-3) 8836-73-15», - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне 29-летний уроженец Шериф Шекатт, которого ранее подозревали в экстремизме, устроил стрельбу на рождественской ярмарке во французском Страсбурге. В результате его атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. Сам преступник также получил огнестрельное ранение, в конечном итоге он смог скрыться с места происшествия. Полиция до сих пор его ищет.

Впоследствии во Франции объявили траур.

Стрельба в Страсбурге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФСБ задержала еще одного боевика из банды Басаева
"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" в американский суд
Образцы обшивки корабля "Союз МС-09" будут переданы следствию
Символом 2018 года в Японии стал иероглиф "бедствие"
В московском ЗАГСе рассказали, сколько пар поженятся 31 декабря
Майкл Флинн попросил суд не сажать его в тюрьму
В Китае суд приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек
Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на выборы в Молдавии
42 процента россиян никогда не читали Конституцию
Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы уезжают на заработки в Россию
В Страсбурге после стрельбы объявили траур
Военных научат грамотно обращаться с личными финансами
Суд обязал экс-порноактрису выплатить Трампу $293 тысячи
Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов
Ритейлеры отказались поднимать цены в январе 2019 года