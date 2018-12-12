В Страсбурге после стрельбы объявили траур
В Страсбурге 12 декабря объявлен днем траура по погибшим во время стрельбы, которая произошла накануне вечером у рождественской ярмарки в центре города. Мэр Ролан Рис сообщил, что принял решение отменить все увеселительные мероприятия в связи с трагедией.
Власти города закрыли театры и концертные залы. Приостановлена работа рождественской ярмарки - главного туристического события в это время года, сообщает телеканал BFM.
Кроме того, правоохранители проводят операцию по задержанию нападавшего, поэтому перекрыт весь центр Страсбурга. Родителям разрешено не отводить детей в школы, хотя они будут работать.
А власти департамента Нижнего Рейна, где находится Страсбург, запретили проводит манифестации намеченные на среду из соображений безопасности.
Как сообщал сайт "КП", 11 декабря в 20:15 в центре Страсбурга мужчина открыл огонь по прохожим. В результате его действий погибли трое и 12 человек были ранены. Полиция установила, что нападавший - 29-летний уроженец города, кторого подозревали в терроризме.