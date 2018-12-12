2018-12-12T08:10:19+03:00
Происшествия

В Страсбурге после стрельбы объявили траур

В городе в среду закроют рождественскую ярмарку и отменят увеселительные мероприятия
Юлия ДИВЕЕВА
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Власти Страсбурга отменили праздничные ярмарки и представления в театрахВласти Страсбурга отменили праздничные ярмарки и представления в театрахФото: REUTERS
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В Страсбурге 12 декабря объявлен днем траура по погибшим во время стрельбы, которая произошла накануне вечером у рождественской ярмарки в центре города. Мэр Ролан Рис сообщил, что принял решение отменить все увеселительные мероприятия в связи с трагедией.

Власти города закрыли театры и концертные залы. Приостановлена работа рождественской ярмарки - главного туристического события в это время года, сообщает телеканал BFM.

Кроме того, правоохранители проводят операцию по задержанию нападавшего, поэтому перекрыт весь центр Страсбурга. Родителям разрешено не отводить детей в школы, хотя они будут работать.

А власти департамента Нижнего Рейна, где находится Страсбург, запретили проводит манифестации намеченные на среду из соображений безопасности.

Как сообщал сайт "КП", 11 декабря в 20:15 в центре Страсбурга мужчина открыл огонь по прохожим. В результате его действий погибли трое и 12 человек были ранены. Полиция установила, что нападавший - 29-летний уроженец города, кторого подозревали в терроризме.

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