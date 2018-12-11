2018-12-12T00:02:59+03:00
Происшествия

Стрельба в Страсбурге: число пострадавших выросло до шести человек

Полиция не исключает версию теракта [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Шесть человек пострадали в Страсбурге во время стрельбыШесть человек пострадали в Страсбурге во время стрельбыФото: REUTERS
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По последним данным, во время стрельбы во французском городе Страсбурге пострадали шесть человек, один погиб. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Ранее сайт kp.ru писал о трех пострадавших во время инцидента.

По словам очевидцев, стрельба продолжалась около десяти минут. Люди разбегались в панике. Правоохранительные органы пока не знают мотивов этого преступления. Они не исключают, что это мог быть теракт, но не утверждают этого.

Перестрелка произошла рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге Фото: REUTERS

Перестрелка произошла рядом с рождественской ярмаркой в СтрасбургеФото: REUTERS

По словам очевидцев, стрельба продолжалась около десяти минут. Люди разбегались в панике. Правоохранительные органы пока не знают мотивов этого преступления. Они не исключают, что это мог быть теракт, но не утверждают этого. Полиция разыскивает стрелявшего, район ЧП оцеплен.

Представитель Елисейского дворца сообшщил, что президент страны Эмманюэл Макрон проинформирован об инциденте. В Страсбург, расположенный на границе в Германией, выехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Полиция оцепила все улицы в центре города в радиусе 200 метров вокруг площади Гутенберг. Фото: REUTERS

Полиция оцепила все улицы в центре города в радиусе 200 метров вокруг площади Гутенберг.Фото: REUTERS

Как стало известно, рядом с местом происшествия могла оказаться дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета. Она собиралась встретится в Страсбурге со своими друзьями, но не смогла поехать туда в последний момент. По ее словам, ее друзья и другие посетители рестораны оказались заперты внутри заведения, неподалеку от рождественской ярмарки, где была перестрелка.

Пост Елизаветы Песковой Фото: СОЦСЕТИ

Пост Елизаветы ПесковойФото: СОЦСЕТИ

Напомним, около 20:00 по местному времени в Страсбурге произошла стрельба, в результате которой один человек погиб. ЧП произошло рядом с рождественской ярмаркой, которую ежегодно посещают миллионы туристов.

Стрелявший до сих пор не найден Фото: REUTERS

Стрелявший до сих пор не найденФото: REUTERS

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