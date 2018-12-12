Госдума рассмотрит законопроект о наказании за оскорбление государственных символов в сети

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-12T18:32:59+03:00

За оскорбления в интернете хотят наказывать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас внес в Государственную думу законопроект о наказании за оскорбления в Сети.

По его словам, на данный момент за надругательство над символами, оскорбление представителей власти в общественных местах предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сенатор уверен, что интернет также можно приравнять к общественному пространству, в котором необходимо соблюдать правила поведения.

Клишас предложил дополнить статью «Мелкое хулиганство» пунктом об оскорблении общества, государства, официальных государственным символов, Конституции и власти в интернете.