2018-12-12T17:40:13+03:00
Политика

Путин встретился с Председателем Конституционного суда

Президент России поздравил Валерия Зорькина с Днем Конституции
Алена Басавина
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Зорькин подарил Путину книги о Конституционном судеЗорькин подарил Путину книги о Конституционном судеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и Председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Конституции.

«Сегодня необычный праздник, необычный День Конституции – сегодня юбилейная дата, 25-летие принятия Основного Закона страны», - сказал Путин. Он поблагодарил Зорькина и весь коллектив суда за проводимую работу.

«Унас много статей в Конституции прямого действия, и это накладывает на тех, кто должен соблюдать эти положения, особую ответственность, потому что даёт возможность Конституционному Суду принимать прямые решения, трактующие те или иные положения Конституции», - отметил президент.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поблагодарил главу государства за поздравления и пообещал вместе с другими структурами обеспечить «живую Конституцию», чтобы она не превратилась в пыльный документ.

Российскому лидеру Зорькин подарил книги о Конституционном суде.

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