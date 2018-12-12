На Украине под запрет попали еще 26 российских книг

СЕГОДНЯ 19:18 2018-12-12T19:18:50+03:00

На Украине запретили еще больше российских книг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В список попали детективы и детские книги, в которых Киев увидел признаки пропаганды

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Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил 26 российских изданий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Неугодными были признаны детективы и детские книги, в которых якобы присутствуют «признаки пропаганды».

«Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 26 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды», - сообщает ведомство.

Санкции коснулись «Большой энциклопедии знаний в вопросах и ответах» Владимира Жабцева из-за распространения «мифов о сверхдержаве России».

Также под запретом оказались детективы Андрея Максимова, Д арьи Донцовой, современные романы Анны и Сергея Литвиновых, Александра Шевцова и Игоря Осипова. Киев узрел в них пропаганду российских силовых структур.

Кроме того, не допустили ко ввозу издания об экстрасенсах «Огонь Прометея», антологию «Поэзия серебряного века» и «Книжные воры».

Напомним, что ранее Госкомитет телевидения и радиовещания Украины включил в список запрещенных к продаже на территории страны книг «Большую энциклопедию ножей мира», «Оружие. Большой иллюстрированный гид», «Книгу о вкусной и веганской пище», а также два путеводителя - по Гоа и Барселоне.

Официальный представитель МИД России предположила, что скоро на Украине дойдут до запрета «Азбуки в картинках».