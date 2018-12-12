СЕГОДНЯ 22:09 2018-12-12T22:09:24+03:00

Престарелому извращенцу из штата Техас грозит до 380 лет тюремного заключения

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В США предъявлено обвинению 73-летнему мужчине, который 40 лет под видом инопланетянина похищал людей. Арнольд Уайт признался в сексуальном насилии нескольких десятков человек с использованием костюмов, наркотиков и спецэфектов. Об этом сообщает издание World News Daily Report.

Известно, что ранее задержать извращенца удалось после 40 лет расследования ФБР и полиции Техаса. Американец рассказал, что нападал на своих жертв в костюме инопланетянина.

Позже он давал им галлюциногенные препараты и затаскивал в свой грузовик, который внутри выглядел как операционная. Внутри импровизированного космического корабля он проводил сексуальные опыты.

«Он вставлял пальцы и предметы в разные полости тела. Он даже создал свои собственные секс-игрушки, которые выглядели как инопланетные медицинские инструменты», - заявил пресс-секретарь ФБР Даррелл Джонсон. По его словам, насилие было очень жестоким.

Арнольд Уайт выбирал в качестве жертв одиноких и доверчивых людей. «Несколько его жертв были на самом деле следователями НЛО, которых он обнаружил, болтаясь вокруг Зоны 51 или Розуэлла», - сказал Джонсон.

На данный момент «пришельцу» предъявили 347 уголовных обвинений. Его могут приговорить к 380 годам лишения свободы. Судебное разбирательство по данному делу назначено на январь.