12 Дек. 22:09 2018-12-13T00:12:32+03:00

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СМИ облетела новость о том, что в США предъявлено обвинению 73-летнему мужчине, который 40 лет под видом инопланетянина похищал людей. Арнольд Уайт якобы признался в сексуальном насилии нескольких десятков человек с использованием костюмов, наркотиков и спецэфектов.

Задержать извращенца вроде как удалось после 40 лет расследования ФБР и полиции Техаса. По данным СМИ, американец сам рассказал, что нападал на своих жертв в костюме инопланетянина, давал им галлюциногенные препараты и проводил на них сексуальные опыты.

Пугающую историю опубликовал портал World News Daily Report - сайт, на котором висит предупреждение "может содержать непроверенную информацию, изъяны и типографские ошибки". Проще говоря, речь об агентстве фейковых новостей.