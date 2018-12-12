Европарламент отверг проект «Северный поток-2»

12 Дек. 22:41 2018-12-12T22:41:56+03:00

В принятой резолюции указано, что строительство трубопровода угрожает европейской энергобезопасности

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Европейский парламент выступил за прекращение строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает в принятой резолюции «О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина». Трансляция заседания опубликована на официальном сайте Европарламента.

По мнению парламентариев, Украина играет ключевую роль в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» представляет угрозу для европейской энергобезопасности.

«Европейский парламент требует аннулировать данный проект», - указано в тексте резолюции.

Напомним, что «Северный поток-2» - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Он обойдет Украину, Белоруссию, Польшу и другие страны.

На данный момент в рамках этого проекта компания «Газпром» уже уложила 300 км труб. Завершить работы планируется к концу 2019 года.