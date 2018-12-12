Источник сообщил о выдворении из РФ “пропавшей” украинской журналистки

12 Дек. 23:49 2018-12-13T00:28:41+03:00

Украинская журналистка Елена Бойко нарушила миграционный режим и будет выдворена из РФ Фото: СОЦСЕТИ

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Украинская журналистка Елена Бойко, об исчезновении которой сообщали СМИ, будет выдворена из России по решению суда за нарушение режима пребывания в нашей стране. Об этом стало известно из источника в правоохранительных органах.

Сейчас гражданка Украины находится в миграционном центре, откуда ее и переправят на родину.

Как передает РИА Новости, правоохранительные органы задержали журналистку за нарушение режима пребывания, не уточняя, в чем это выражалось.

Елена Бойко часто критикует президента Незалежной Петра Порошенко. В СМИ писали, что ее “исчезновение” может быть связано с тем, что она вела журналистское расследование деятельности убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его супруги Марии Максаковой. По другим данным, женщина могла попасть полицию из-за дебоша.

О том, что Бойко пропала сообщил СМИ журналист Руслан Осташк. По его словам, коллега не выходила на связь в течение двух дней, и полиции не известно о ее возможном местонахождении.