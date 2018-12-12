Источник сообщил о выдворении из РФ “пропавшей” украинской журналистки
Украинская журналистка Елена Бойко, об исчезновении которой сообщали СМИ, будет выдворена из России по решению суда за нарушение режима пребывания в нашей стране. Об этом стало известно из источника в правоохранительных органах.
Сейчас гражданка Украины находится в миграционном центре, откуда ее и переправят на родину.
Как передает РИА Новости, правоохранительные органы задержали журналистку за нарушение режима пребывания, не уточняя, в чем это выражалось.
Елена Бойко часто критикует президента Незалежной Петра Порошенко. В СМИ писали, что ее “исчезновение” может быть связано с тем, что она вела журналистское расследование деятельности убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и его супруги Марии Максаковой.
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