МИД РФ счел провокацией заявления Помпео о поддержке вступления Грузии в НАТО

13 Дек. 00:19 2018-12-13T00:38:07+03:00

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В Москве недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о поддержке вступления Грузии в НАТО рассматривают как провокационные. Такое заявление сделал МИД России по итогам дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которые прошли в Женеве.

“Именно такие безответственные посулы в августе 2008 г. подтолкнули Тбилиси к преступной военной авантюре”, - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве уверены, что главной угрозой для безопасности в Закавказье является именно военная активность США и НАТО в Грузии. Российская, абхазская и югоосетинская делегации, принимавшие участие в женевском форуме, сошлись во мнении, что вызовом для региона являются планы Вашингтона и Тбилиси по модернизации военного аэродрома в Вазиани и проведению очередных крупномасштабных многонациональных учений в 2019 году.

Делегаты обратились к Грузии с призывом прекратить осуществлять чужие интересы и наладить отношения с соседями. В дискуссиях таже участвовали представители Грузии и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.