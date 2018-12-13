Глава МИД ФРГ выступил против продления антироссийских санкций: Мы все должны внести вклад в деэскалацию ситуации

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-13T13:24:37+03:00

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Против РФ могут быть введены дополнительные санкции, которые усложнят переговоры по устранению недопониманий из-за ситуации в Азовском море. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр считает, что Европа должна внести вклад в деэскалацию обстановки в регионе. Он заявил, что ФРГ совместно с Францией ведет переговоры с Россией и Украиной.

Кроме того, Маас отметил, что не хотел бы "обременять" министров дополнительными санкциями против РФ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена выступить на саммите ЕС за продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает в конце января 2019 года.

Причем, 1 декабря во время встречи в Аргентине президент России Владимир Путин обсудил с германским лидером ситуацию в Керченском проливе после украинской провокации.

28 ноября Франция и ФРГ выступили против новых антироссийских санкций, немецкие бизнесмены также не согласились с возможными мерами против РФ.