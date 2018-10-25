Немецкие бизнесмены выступили против антироссийских санкций

25 Окт. 14:58 2018-10-25T14:58:09+03:00

Управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс напомнил, что Россия — очень важный партнер для ЕС

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Предприниматели Германии заявили, что Европейский суд страдает из-за санкций по отношению к России и выступает против них.

Об этом сообщил управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.

Он отметил, что санкции — это глобальные вызовы, с которыми немецким предпринимателям предстоит работать в бижайщие годы. Справиться с ними получится лишь с помощью сотрудничества Европейского союза с Россией и ЕАЭС

Хармс заверил, что Россия является очень важным партнером для ЕС в экспорте и импорте.

Европейский Союз также важен для РФ, так как более 40% взаимной торговли происходит непосредственно с европейским сообществом, и объём торговли России с ЕС в 10 раз превышает уровень торговли РФ с США.

"Но именно санкции, вторичные санкции, в первую очередь касаются европейских компаний, мы с этим абсолютно не согласны, принципиально такие санкции отрицаем", — подчеркнул директор Восточного комитета немецкой экономики.

Ранее kp.ru сообщал, что Британия и ФРГ планируют ввести новые санкции против России.