2018-12-12T16:26:14+03:00
Политика

Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС

Встреча лидеров Европейского Союза пройдет с 13 по 14 декабря в Брюсселе
Сакина НУРИЕВА
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕСКанцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕСФото: REUTERS
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Германия намерена выступить на саммите ЕС за продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает в конце января 2019 года. С таким заявлением перед парламентариями в Бундестаге выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», - заявила Меркель.

Отметим, саммит Европейского Союза пройдет с 13 по 14 декабря в столице БельгииБрюсселе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во время встречи в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель ситуацию в Керченском проливе после украинской провокации.

28 ноября Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций.

Немецкие бизнесмены, также начали бить тревогу относительно возможных экономических мер против РФ.

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