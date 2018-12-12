Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС
Германия намерена выступить на саммите ЕС за продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает в конце января 2019 года. С таким заявлением перед парламентариями в Бундестаге выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», - заявила Меркель.
Отметим, саммит Европейского Союза пройдет с 13 по 14 декабря в столице Бельгии – Брюсселе.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во время встречи в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель ситуацию в Керченском проливе после украинской провокации.
28 ноября Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций.
Немецкие бизнесмены, также начали бить тревогу относительно возможных экономических мер против РФ.