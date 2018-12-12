Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС

12 Дек. 16:26 2018-12-12T16:26:14+03:00

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС Фото: REUTERS

Встреча лидеров Европейского Союза пройдет с 13 по 14 декабря в Брюсселе

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Германия намерена выступить на саммите ЕС за продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает в конце января 2019 года. С таким заявлением перед парламентариями в Бундестаге выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», - заявила Меркель.

Отметим, саммит Европейского Союза пройдет с 13 по 14 декабря в столице Бельгии – Брюсселе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во время встречи в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель ситуацию в Керченском проливе после украинской провокации.

28 ноября Франция и ФРГ выступили против ужесточения антироссийских санкций.

Немецкие бизнесмены, также начали бить тревогу относительно возможных экономических мер против РФ.