Госдума упростила получение гражданства соотечественникам из Украины

13 Дек. 13:57 2018-12-13T13:57:32+03:00

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упростит получение российского гражданства соотечественникам из других государств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Госдума приняла в среду, 13 декабря, во втором чтении законопроект, позволяющий соотечественникам из Украины получать гражданство РФ в упрощенном режиме. Процедура будет ускорена, а воспользоваться ею смогут все, кто подвергается преследованиям на территории соседнего государства.

Изменения внесут в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Нормативный акт даст возможность президенту утверждать категории иностранных граждан, которые могут рассчитывать на упрощенный порядок оформления гражданства.

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что данным правом смогут воспользоваться все соотечественники, которые сейчас проживают в странах со сложной политической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и неконституционная смена политического режима, пишет ФАН.

Ожидается, что в третьем чтении законопроект об упрощенном гражданстве депутаты рассмотрят 18 декабря.

В 2014 году в Россию с Украины въехало 2 миллиона человек, из них получили вид на жительство или гражданство около 500 тысяч. А остальные сотни тысяч человек находятся в «серой зоне» и боятся прийти в органы. Именно эти люди, в первую очередь, смогут воспрользоваться послаблениями в законе о "миграционной амнистии".