2018-12-13T15:42:42+03:00
Политика

Путин рассказал об интересе к генетике и искуственному интеллекту

Президент назвал данные научные сферы захватывающими [видео]
Алена Басавина
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Путину интересна генетика и искусственный интеллектПутину интересна генетика и искусственный интеллектФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что испытывает интерес к генетике и искусственному интеллекту. Об этом он заявил во время всероссийского открытого урока на площадке форума «Проектория».

«Если сказать о том, что меня особенно захватывает из того, что сегодня происходит, - это, конечно, генетика и искусственный интеллект», - сказал президент.

Владимир Путин отвечает на вопрос о профессиях на форуме Проектория.

Отметим, что с 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле проходит Всероссийский форум профессиональной ориентации. На мероприятии собрались больше 500 старшеклассников со всей России. Основные направления форума: энергетика, транспорт, космос, здоровье и информационные технологии.

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