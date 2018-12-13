СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-13T15:07:52+03:00

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что испытывает интерес к генетике и искусственному интеллекту. Об этом он заявил во время всероссийского открытого урока на площадке форума «Проектория».

«Если сказать о том, что меня особенно захватывает из того, что сегодня происходит, - это, конечно, генетика и искусственный интеллект», - сказал президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682075" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин отвечает на вопрос о профессиях на форуме Проектория.

Отметим, что с 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле проходит Всероссийский форум профессиональной ориентации. На мероприятии собрались больше 500 старшеклассников со всей России. Основные направления форума: энергетика, транспорт, космос, здоровье и информационные технологии.