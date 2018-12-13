Путин рассказал об интересе к генетике и искусственному интеллекте
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что испытывает интерес к генетике и искусственному интеллекту. Об этом он заявил во время всероссийского открытого урока на площадке форума «Проектория».
«Если сказать о том, что меня особенно захватывает из того, что сегодня происходит, - это, конечно, генетика и искусственный интеллект», - сказал президент.
Владимир Путин отвечает на вопрос о профессиях на форуме Проектория.
Отметим, что с 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле проходит Всероссийский форум профессиональной ориентации. На мероприятии собрались больше 500 старшеклассников со всей России. Основные направления форума: энергетика, транспорт, космос, здоровье и информационные технологии.