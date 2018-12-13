Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране
Суд постановил депортировать Елену Вищук за нарушение правил пребывания на территории страны
Журналистка обязана покинуть странуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур (Бойко). Женщина нарушила правила пребывания на территории России.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, Вищур незаконно находилась в России с лета 2018 года. В результате её депортировали на основании нарушения пребывания иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания.
Напомним, что журналистка стала известна, благодаря критике украинского лидера Петра Порошенко.