2018-12-13T16:51:24+03:00
Политика

Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране

Суд постановил депортировать Елену Вищук за нарушение правил пребывания на территории страны
Алена Басавина
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Журналистка обязана покинуть странуЖурналистка обязана покинуть странуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Преображенский суд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур (Бойко). Женщина нарушила правила пребывания на территории России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, Вищур незаконно находилась в России с лета 2018 года. В результате её депортировали на основании нарушения пребывания иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания.

Напомним, что журналистка стала известна, благодаря критике украинского лидера Петра Порошенко.

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