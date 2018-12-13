Облсовет Харькова отменил региональный статус русского языка

СЕГОДНЯ 20:39 2018-12-13T21:09:12+03:00

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Харьковский областной совет проголосовал за отмену регионального статуса русского языка. Информация об этом размещена на официальном сайте совета.

Причиной такого решения стало признание КС Украины неконституционным закон об основах языковой политики, который наделяет русский язык статусом регионального.

«В связи с изменениями в действующем законодательстве Украины областной совет решил признать утратившим силу решение областного совета от 30 августа 2012 года № 480-VI "О первоочередных мерах по выполнению в Харьковской области закона Украины "Об основах государственной языковой политики», - указано в решении.

Отметим, что решение уже прокомментировал депутат областного совета Дмитрий Булах. На своей странице в Facebook он назвал, решение 2012 года о статусе русского языка «идиотским и одиозным». В радость его привел тот факт, что за его отмену проголосовали 75% парламентариев.

«В общем, идиотизма стало чуть меньше. А Украины чуть больше», - указал депутат.

Напомним, что в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон от 2012 году об основах государственной языковой политики. Документ предусматривал возможность использования русского языка как регионального в 13 из 27 областях страны. Тогда такое решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, где большая часть жителей активно использует русский язык и считает его родным.