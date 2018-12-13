2018-12-13T21:53:03+03:00
Общество

Глава Минздрава заявила, что россияне питаются нерационально

Вероника Скворцова высказал обеспокоенность заболеваниями, вызванными избыточным весом
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россияне потребляют много сладкогоРоссияне потребляют много сладкогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выступила с докладом о социальном питании на заседании Совета законодателей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время выступления министр высказала обеспокоенность заболеваниями, которые связаны с нарушением питания. По словам Скворцовой, на данный момент они представляют серьезную угрозу для настоящего и будущего страны.

Глава Минзтрава отметила, что питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным. В 2017 году по данным Росстата, потребление овощей составляло 73% от нормы, а сахара и кондитерских изделий — 130%.

Также Скворцова заявил об увеличении количества людей, страдающих ожирением. За последние 10 лет распространение данного заболевания среди мужчин увеличилось вдвое — с 12% до 27%.

Стоит сказать, что согласно данным ВОЗ, 44% диабета, 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Прокуратура выявила нарушения в деле футболиста Павла Мамаева
МВД предлагает упростить регистрацию машин и мотоциклов
Облсовет Харькова отменил региональный статус русского языка
Киевский патриархат раскрыл дату получения томоса об автокефалии
Болтон рассказал об условиях встречи Путина и Трампа
Болтон назвал Россию и Китай главными конкурентами США в Африке
МИД России прокомментировал ультиматум США по ДРСМД
В Госдуме объявили конкурс лучших рэп-клипов о туризме
Госдума одобрила в I чтении поправки о борьбе с фиктивным ТО
В Польше арестовали россиянина из-за подозрения в терроризме
Путин заявил о сохранении культуры вне политики
Порошенко попросил НАТО создать в Черном море мониторинговую миссию
Путин назвал современные представления о бизнесе как о жульничестве вредным штампом
Мэй отказалась возглавить Консервативную партию на выборах 2022 года
Дональд Трамп отменил рождественский приём для СМИ в Белом доме
Путин "тоном Ельцина" рассказал, как отказался быть его преемником
Савченко не явилась в суд после голодовки