Глава Минздрава заявила, что россияне питаются нерационально

СЕГОДНЯ 21:53 2018-12-13T21:53:03+03:00

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Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выступила с докладом о социальном питании на заседании Совета законодателей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Во время выступления министр высказала обеспокоенность заболеваниями, которые связаны с нарушением питания. По словам Скворцовой, на данный момент они представляют серьезную угрозу для настоящего и будущего страны.

Глава Минзтрава отметила, что питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным. В 2017 году по данным Росстата, потребление овощей составляло 73% от нормы, а сахара и кондитерских изделий — 130%.

Также Скворцова заявил об увеличении количества людей, страдающих ожирением. За последние 10 лет распространение данного заболевания среди мужчин увеличилось вдвое — с 12% до 27%.

Стоит сказать, что согласно данным ВОЗ, 44% диабета, 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом.