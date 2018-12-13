Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом на саммите в Брюсселе рассказал глава ЕС Дональд Туск.
«ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации минских соглашений», - приводит ТАСС слова политика.
Напомним, что санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничительные меры неоднократно расширяли и продлевали.
Срок действия очередного пакета экономических санкций заканчивается 31 января 2019 года.
Вступление в силу нового пакета ограничений вступит в силу после его опубликования в Официальном журнале ЕС.