Евросоюз на полгода продлил санкции против России

СЕГОДНЯ 22:04 2018-12-13T22:04:27+03:00

Глава ЕС Дональд Туск заявил, что такое решение было принято из-за «нулевого прогресса» в реализации минских соглашений

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Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом на саммите в Брюсселе рассказал глава ЕС Дональд Туск.

«ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации минских соглашений», - приводит ТАСС слова политика.

Напомним, что санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году из-за воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничительные меры неоднократно расширяли и продлевали.

Срок действия очередного пакета экономических санкций заканчивается 31 января 2019 года.

Вступление в силу нового пакета ограничений вступит в силу после его опубликования в Официальном журнале ЕС.