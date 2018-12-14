2018-12-14T01:05:28+03:00
Звезды

Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье

Музыканта доставили в больницу, у него сотрясение мозга и ушибы [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Известный российский гитарист-виртуоз Виктор ЗинчукИзвестный российский гитарист-виртуоз Виктор ЗинчукФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный российский гитарист-виртуоз Виктор Зинчук в четверг, 13 декабря, попал в больницу после ДТП. Автомобиль Audi, в котором музыкант ехал на пассажирском месте, в Пушкинском районе Подмосковья столкнулся с «Жигулями». Жизни заслуженного артиста России ничего не угрожает.

«Попал в ДТП, сейчас находится в больнице. К счастью, жизни ничего не угрожает, но у него сотрясение мозга, ушибы. Сейчас врачи пытаются понять, насколько все серьезно», - рассказала журналистам пресс-секретарь Зинчука Виктория Мерзлякова.

Она уточнила, что гитарист и композитор вместе с другими музыкантами, играющими с ним в одной группе, ехал в подмосковную Черноголовку, где было запланировано их выступление. Больше никто не пострадал, передает ТАСС.

«Подробностей пока не знаю, но, судя по всему, машина попала в аварию на большой скорости», - добавила Виктория Мерзлякова.

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Зинчук рассказал подробности аварии и призвал водителей быть бдительн
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В областном главке МВД подтвердили факт ДТП на восьмом километре Красноармейского шоссе в Пушкинском районе. Представитель ведомства рассказал, что автомобиль «Жигули» выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в Audi АЗ. По его словам, единственный пострадавший в этой аварии – оказался пассажир иномарки 1958 года рождения.

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Побывав на радио «КП» в Екатеринбурге, самый популярный гитарист России рассказал публике об этом визите на своем концерте, который проходил в Театре эстрады (подробности).

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