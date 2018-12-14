Мэй покинула здание Евросовета, где проходит саммит лидеров ЕС

14 Дек. 01:11 2018-12-14T01:19:05+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула здание Евросовета в Брюсселе, где проходит саммит лидеров ЕС. Теперь главы 27 остающихся в Евросоюзе стран продолжат обсуждение условий Brexit.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, британский премьер отправилась в столицу Бельгии, чтобы снова попытаться добиться от европейских чиновников более выгодных для Соединенного Королевства условий выхода из ЕС.

Накануне поездки в Брюссель Тереза Мэй заявила, что ее главная задача – обеспечить Brexit, «за который проголосовал народ, снова сплотить страну и построить страну, которая действительно работает на благо каждого». Она также пообещала найти решение проблемы пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

12 декабря депутаты парламента от правящей Консервативной партии Великобритании провели тайное голосование по вопросу выражения вотума недоверия премьеру. В итоге Тереза Мэй осталась и лидером Консервативной партии, и главой правительства Соединенного Королевства.