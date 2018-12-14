2018-12-14T08:01:59+03:00
Политика

В Верховной раде заявили, что ЕС обманул Украину

По словам депутата Бондаря, Европа ограничила украинский экспорт, помешав Незалежной создать конкурентоспособную промышленность
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 27 июня 2014 годаУкраина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 27 июня 2014 годаФото: REUTERS
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Евросоюз «обманул» Украину, ограничив экспорт товаров из Незалежной, и тем самым помешав создать конкурентоспособную промышленность. Таким мнением поделился с соотечественниками депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

«Европа нас обманула по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», - заявил парламентарий в эфире телеканала NewSone.

По его словам, эти европейские ограничения не дают украинцам возможности «создать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством вертолетов, локомотивов и так далее».

При этом, подчеркнул Виктор Бондарь, Евросоюз «вынуждает» Киев закупать свои высокотехнологичные товары.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 27 июня 2014 года. Свои подписи под документом поставили президент страны Петр Порошенко, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Евросовета Херман ван Ромпей. Между тем, эксперты еще тогда говорили, что украинская экономика от этого соглашения больше потеряет, чем выиграет.

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