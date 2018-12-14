2018-12-14T08:01:59+03:00
Политика

В Верховной раде заявили, что ЕС обманул Украину

По словам депутата Бондаря, Европа ограничила украинский экспорт, помешав Незалежной создать конкурентоспособную промышленность
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 27 июня 2014 годаУкраина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 27 июня 2014 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Евросоюз «обманул» Украину, ограничив экспорт товаров из Незалежной, и тем самым помешав создать конкурентоспособную промышленность. Таким мнением поделился с соотечественниками депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

«Европа нас обманула по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», - заявил парламентарий в эфире телеканала NewSone.

По его словам, эти европейские ограничения не дают украинцам возможности «создать высокотехнологичные отрасли, которые реально конкурировали бы с их машиностроением, с их производством вертолетов, локомотивов и так далее».

При этом, подчеркнул Виктор Бондарь, Евросоюз «вынуждает» Киев закупать свои высокотехнологичные товары.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 27 июня 2014 года. Свои подписи под документом поставили президент страны Петр Порошенко, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Евросовета Херман ван Ромпей. Между тем, эксперты еще тогда говорили, что украинская экономика от этого соглашения больше потеряет, чем выиграет.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы
Летчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
На американской антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
Погода в Москве на 14 декабря 2018 года: в столице подморозит до -6 градусов
Евросоюз выступил против санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе
Россия и Китай воздержались при голосовании в СБ ООН по резолюции о помощи Сирии
В Китае двух граждан Канады заподозрили в подрыве нацбезопасности КНР
Ассанж заявил о слежке в посольстве Эквадора
Трамп может назначить новым главой аппарата сотрудников Белого дома своего зятя
Полиция Будапешта применила слезоточивый газ против демонстрантов
Умер режиссер программы «Время» Владимир Пролетов
Глава МВД Франции рассказал, как в Страсбурге был ликвидирован террорист
Совбез ООН принял резолюцию, продлевающую трансграничную помощь Сирии
Меркель: ЕС хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit
В ЕС заявили, что возобновление переговоров по соглашению о Brexit невозможно
Киевские власти подтвердили решение снести памятник Суворову
Сенат США принял резолюцию об ответственности саудовского принца за убийство Хашукджи
Мэй покинула здание Евросовета, где проходит саммит лидеров ЕС
Гитарист Виктор Зинчук попал в ДТП в Подмосковье
Полиция Страсбурга ликвидировала террориста, открывшего стрельбу на рождественской ярмарке
IBSF временно отстранила от соревнований пятерых российских бобслеистов
Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток
Американская полиция ищет взрывчатку в школе «Колумбайн»
Кира Найтли стала офицером Ордена Британской империи