В Финляндии планируют полностью отказаться от бензина и дизеля

14 Дек. 09:14 2018-12-14T09:39:55+03:00

К 2045 году в стране могут запретить продажу горючего топлива

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В пятницу, 14 декабря, появилась информация о том, что в Финляндии подготовили проект плана действий по улучшению экологической обстановки, который, в частности, предлагает запретить продажу горючего топлива - бензина и дизеля. При этом параллельно в стране планируется расширять производство биогаза.

Так, поностью отказаться от бензина Финляндия может уже к 2045 году: к тому времени власти намерены поднять долю жидкого биотоплива до 100%. «Запрет на продажу горючего топлива к 2045 году способствовал бы переходу на возобновляемое топливо и альтернативные источники энергии», - цитирует документ финское министерство транспорта и связи.

Таким образом, авторы инициативы призывают бороться с изменениями климата, передает ТАСС.

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