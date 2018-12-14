2018-12-14T12:24:35+03:00
Общество

МВД и Минтранс разработают штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

До 1 февраля 2019 года будут подготовлены примеры наказаний за использование поддельных автомобильных номеров
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments188
В Госдуме рассмотрят штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.В Госдуме рассмотрят штрафы за превышение скорости на 10 км/ч.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по восстановлению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час.

Поручения были даны по завершению заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Отмечается, что они должны быть разработаны до 1 марта следующего года.

Также МВД и Минтранс обязаны подготовить до 1 февраля 2019 года примеры мер пресечения за использование поддельных или "нечитаемых" автомобильных номеров, а также за несоблюдение правил стоянки и остановки. Сообщает "Коммерсантъ".

Отметим, что до 2013 года в России водители подвергались штрафам за превышение скорости более чем на десять километров в час, а затем допустимый порог увеличили в два раза.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в России изменились ПДД в связи с введением "велосипедных зон". Также говорилось о том, что ГИБДД разрешит водителям не возить с собой права.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России