14 Дек. 11:54 2018-12-14T12:24:35+03:00

В Госдуме рассмотрят штрафы за превышение скорости на 10 км/ч. Фото: Евгения ГУСЕВА

До 1 февраля 2019 года будут подготовлены примеры наказаний за использование поддельных автомобильных номеров

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Правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по восстановлению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час.

Поручения были даны по завершению заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Отмечается, что они должны быть разработаны до 1 марта следующего года.

Также МВД и Минтранс обязаны подготовить до 1 февраля 2019 года примеры мер пресечения за использование поддельных или "нечитаемых" автомобильных номеров, а также за несоблюдение правил стоянки и остановки. Сообщает "Коммерсантъ".

Отметим, что до 2013 года в России водители подвергались штрафам за превышение скорости более чем на десять километров в час, а затем допустимый порог увеличили в два раза.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в России изменились ПДД в связи с введением "велосипедных зон". Также говорилось о том, что ГИБДД разрешит водителям не возить с собой права.