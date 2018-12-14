В Госдуме рассмотрят штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
Правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по восстановлению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час.
Поручения были даны по завершению заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Отмечается, что они должны быть разработаны до 1 марта следующего года.
Также МВД и Минтранс обязаны подготовить до 1 февраля 2019 года примеры мер пресечения за использование поддельных или "нечитаемых" автомобильных номеров, а также за несоблюдение правил стоянки и остановки. Сообщает "Коммерсантъ".
Отметим, что до 2013 года в России водители подвергались штрафам за превышение скорости более чем на десять километров в час, а затем допустимый порог увеличили в два раза.