СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-14T11:54:11+03:00

До 1 февраля 2019 МВД и Минтранс разработают примеры наказаний за использование поддельных автомобильных номеров

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Правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по восстановлению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час.

Поручения были даны по завершению заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Отмечается, что они должны быть разработаны до 1 марта следующего года.

Также МВД и Минтранс обязаны подготовить до 1 февраля 2019 года примеры мер пресечения за использование поддельных или "нечитаемых" автомобильных номеров, а также за несоблюдение правил стоянки и остановки. Сообщает "Коммерсантъ".

Отметим, что до 2013 года в России водители подвергались штрафам за превышение скорости более чем на десять километров в час, а затем допустимый порог увеличили в два раза.