2018-12-13T15:48:49+03:00
Авто

ГИБДД разрешит водителям не возить с собой права

Эксперимент уже начался на московских улицах
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Формат электронных водительских удостоверений будет определен в 2019 году.Формат электронных водительских удостоверений будет определен в 2019 году.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Если сотрудник транспортной полиции фотографирует на свой планшет не надо ему улыбаться или корчить гримасы - на улицах столицы проходит эксперимент. Если новая система покажет себя хорошо, то уже скоро вам вообще не придется задумываться над тем, взяли ли вы с собой водительские права и технический паспорт на машину. Сейчас вождение машины без прав наказывается штрафом в размере 500 рублей.

"Но возможно уже скоро водителям не потребуется предъявлять инспектору какие-либо документы или устанавливать на телефон приложения. Госавтоинспекция приобрела и испытывает 21,7 тысяч специальных планшетов, программное обеспечение которых способны определять по фотографии личность человека. Инспектору будет достаточно просто сфотографировать водителя. После этого система сама сопоставит полученное изображение со снимками в базе ГИБДД, где есть фото всех российских водителей, которые когда-либо получали водительские документы, - пояснил "Комсомолке" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД России Антон Белан.

О тестировании этого программного продукта на семинаре по вопросам дорожной безопасности рассказывал СМИ глава ГИБДД Михаил Черников.

Он в частности сообщил, что формат электронных водительских удостоверений будет определен в 2019 году. При этом не исключил, что при желании водители смогут получать документы и в бумажном виде. Переход может быть плавным. Сейчас перед подобным выбором становятся водители, которые получают ОСАГО на машину - каждый второй полис сегодня уже продается через интернет. Не исключено, что в дальнейшем оригинал водительских прав и техпаспорт потребуется показывать лишь при оформление полиса, который водители оформляют на год.

В Минкомсвязи готовы пойти еще дальше. Программисты готовы сделать приложение для смартфонов, где бы хранились все электронные документы гражданина, а полицейского наделить правом считывать эту информацию.

Сейчас сотрудники полиции ведут переговоры с Минздравом России, где ссылаясь на медицинскую тайну не желают создавать электронный реестр наркозависимых и лиц, страдающих психиатрическими заболеваниями. Не секрет, что имели место случаи, когда эти граждане покупали медицинские справки, сдавали на водительские права. Это становилось известно позже, после того, как они становились участниками массовых аварий.

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